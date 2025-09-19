Riflessione sui fatti in Palestina. Un centinaio nel cortile del Rettorato

Quasi un centinaio, fra personale tecnico-amministrativo, studenti e docenti dell’Università, ha risposto alla mail con cui alcuni lavoratori e membri della Rsu invitavano a un momento di riflessione nel cortile del Rettorato sulla Palestina. "Ci ha mosso la disperazione di non aver ancora condiviso ciò che sta accadendo a Gaza nel nostro luogo di lavoro: l’Università – spiega Pina Sangiovanni –. Fino a oggi, tra il personale tecnico-amministrativo, il silenzio è stato assordante e irreale. Come se non avessimo un cuore, una coscienza. Volevamo rimediare il prima possibile, per questo siamo qui. Potrebbe essere un primo momento di confronto, da cui far nascere qualcosa". Lavoratori e studenti hanno fatto il punto sulla situazione internazionale, le prossime manifestazioni e scioperi, decidendo di aderire e di provare a condividere l’esperienza di dialogo anche con le scuole secondarie. "Come si può entrare in aula a parlare di diritto internazionale, quando poi lo vediamo calpestato ogni giorno? L’ho chiesto ai professori che se ne occupano – racconta Sonia Boldrini –. Forse serve anche una riflessione insieme alle classi dei docenti di diritto, per domandarci: ‘Vale sempre e per tutti ciò che diciamo in aula?’. Visto che siamo in Università, credo che di queste cose dovremmo parlare". Ha preso parte all’iniziativa, diffusa nei canali ufficiali dell’Ateneo, anche la direttrice generale Beatrice Sassi, così come alcune associazioni studentesche. "Ricordiamo che il nostro Ateneo ha messo a disposizione la possibilità di borse di studio per studenti palestinesi. L’anno scorso non siamo riusciti a portarli qui, ma siamo riusciti a tenere in bilancio quei fondi, li abbiamo lasciati vincolati affinché cinque ragazzi possano usufruirne – spiega Katia Di Rienzo (Pta Unisi) –. L’Università viene contattata giornalmente da altri atenei per capire come abbiamo preso le nostre scelte, questo perché in molte situazioni anteponiamo lo spirito umanitario rispetto al merito, bisogna dirlo".

Eleonora Rosi