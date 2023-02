’Rifiuto selvaggio’ lungo la Sp 429 Seimila euro per la bonifica

Soldi della collettività per pagare i danni provocati dall’inciviltà. Via i rifiuti abbandonati nelle aree di sosta della Sp 429 nel tratto da Poggibonsi a Certaldo. Un tratto di competenza della Provincia di Siena, che per ripulire e bonificare le piccole discariche a cielo aperto si è dovuta rivolgere a un soggetto esterno, in questo caso Sei Toscana, spendendo 6mila euro. L’intervento sarà effettuato su entrambi i sensi di marcia. "In seguito allo sfalcio di erba e vegetazione lungo la provinciale 429 – spiega l’amministrazione – sono emersi, lungo le banchine, e anche nelle piazzole di sosta e sulle scarpate prospicienti, notevoli quantità di rifiuti abbandonati. Per ripristinare un giusto decoro e provvedere al recupero del tratto in oggetto, si rende necessario affidare a ditta esterna e specializzata il servizio di pulizia dei rifiuti dei tratti stradali particolarmente bersagliati dall’ abbandono dei rifiuti". La maleducazione, dunque, è all’ordine del giorno, nonostante anche in Valdelsa fiocchino le multe, tra l’altro salate, per il ‘conferimento scorretto dei rifiuti’. Per arginare l’inciviltà, il Comune di Poggibonsi ricorre alle telecamere e anche agli ispettori ambientali di Sei, assoldati per stroncare il fenomeno.