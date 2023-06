Rifiuto ’selvaggio’ In un mese 100 multe

Cento in meno di un mese. Non è, però, un primato di cui Colle può andare fiera, quello del numero di scaricatori abusivi di rifiuti che gli ispettori ambientali e le fototrappole hanno beccato in flagrante dal 23 maggio, giorno di inizio della loro attività, ad oggi. La pazienza, però, è finita, da adesso tolleranza zero. "Dopo aver fatto informazione e comunicazione, è il momento della repressione – annuncia secco il sindaco Alessandro Donati – Le infrazioni saranno comminate, perché non è più possibile vedere lo ‘sconcio’, fatemi usare un termine desueto ma efficace, dei sacchetti lasciati fuori dai contenitori. E nessuno si dovrà lamentare, o venire in municipio a protestare, se riceverà la multa a casa: quelle multe si pagano e basta, e si smette di conferire i rifiuti in maniera non corretta".

Ispettori, fototrappole e multe non sono i soli strumenti che l’amministrazione comunale colligiana ha messo in campo per contrastare il fenomeno degli abbandoni. "Vorrei far sapere a tutti che è in corso il monitoraggio delle utenze attraverso l’uso della 6Card, per sapere chi conferisce i rifiuti e chi non lo fa, chi conferisce solo l’indifferenziato e chi, correttamente e civilmente, conferisce la raccolta nelle sue varie frazioni differenziate – spiega ancora il sindaco – Quindi sappiamo chi usa la tessera e chi no, e chi non la usa, evidentemente, si libera dei rifiuti in qualche altro modo. La tessera non è un’invenzione colligiana: è in uso con ottimi risultati in moltissimi altri comuni, alcuni anche vicini e noi e ben conosciuti, in cui si è raggiunto un equilibrio che dovrà essere raggiunto anche a Colle".

A.V.