’Rifiuti selvaggi’, è polemica

L’inciviltà è dilagante anche nel nostro territorio. Polemiche a Staggia Senese per i tanti sacchi della nettezza urbana lasciati fuori dai cassonetti in via della Rinascita: uno "spettacolo" veramente indecoroso. Le polemiche sono esplose anche sui social dove qualcuno ha postato una foto piuttosto eloquente La maleducazione, dunque, è all’ordine del giorno, nonostante anche in Valdelsa fiocchino le multe, tra l’altro salate, per il cosiddetto ‘conferimento scorretto dei rifiuti’. Per arginare l’inciviltà, il Comune di Poggibonsi, ricorrono alle telecamere e anche gli ispettori ambientali di Sei, assoldati per stroncare il fenomeno dello scarico selvaggio di rifiuti. Ispettori ambientali che affiancano la polizia municipale del comando cittadino nella lotta all’inciviltà. Misure che, a quanto pare, non riescono a scoraggiare i maleducati di turno, che sono sempre più numerosi.