Rifiuti, politica all’attacco. FdI: "Cambio di passo senza continui aumenti"

Dopo il botta e risposta istituzionale a distanza Sei Toscana-Comune di Siena, a proposito della sospensione dell’utilizzo della 6Card deciso dall’assessore all’ambiente e decoro urbano Barbara Magi, il tema dei rifiuti si sposta sul fronte squisitamente politico. Ed è molto dura la replica di Fratelli d’Italia, che difende la scelta dell’assessore e attacca l’azienda. "Sei Toscana e Pd, che segue a ruota strumentalizzando la questione in chiave politica, ritengono che la scelta porterà a una diminuzione della qualità e quantità della raccolta differenziata. Tipico modo che il gestore Sei Toscana, di concerto con la Regione Toscana governata dal Pd hanno di scaricare proprie responsabilità su altri", osserva il coordinamento comunale.

Mentre Per Siena afferma: "La sospensione della 6 card, utile solo per tentare di aprire cassonetti malfunzionanti, è solo una dichiarazione di fallimento da parte del Comune e della società di gestione: una presa d’atto che merita, tuttavia, qualcosa più dei proclami o dell’entusiasmo per una complicazione in meno. Il problema dei rifiuti, anche senza card, resta".

Fratelli d’Italia ricorda le insistenti richieste a Sei Toscana di cambiare rotta e svela un dettaglio: "All’ultima riunione in cui l’assessore Magi al gestore ha comunicato la decisione presa il presidente Fabbrini si è lasciato sfuggire la frase ’avrei preferito che ci venisse chiesto di migliorare il servizio in soli due mesi’. A questo punto speriamo caldamente che aver sospeso la card possa spingere Sei Toscana a un reale miglioramento del servizio". Il partito ricorda l’esempio positivo del modello veneto (tra alta raccolta differenziata e utilizzo del termovalorizzatore di Padova). "Il Comune – sostiene FdI – ha proposto un cambio di passo rispetto al passato. Non è più ammissibile sentirsi prospettare un aumento del costo ogni qual volta che si chiede un miglioramento dei servizi, a tutela della pulizia e del decoro cittadino. Certo non è togliendo la 6Card che il problema viene risolto, ma d’altra parte il gestore non ha offerto altra possibilità di migliorare il servizio".

Secondo Per Siena, serve un radicale ripensamento del sistema, perché "si può fare molto meglio dell’attuale gestione, mal funzionante sia nel centro storico che nei quartieri periferici... Degrado e sporcizia non diminuiscono e ciò non può essere attribuito se non in minima parte alla mancanza di senso civico, piuttosto ai disservizi di Sei Toscana".

Tra le proposte di Per Siena, più punti raccolta, nuovi orari, passaggi notturni per bar e ristoranti, ispettori ambientali, anticipare la sostituzione dei cassonetti, studio di zone per cassonetti interrati, incentivi per chi effettua una raccolta ’virtuosa’.