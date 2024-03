Rifiuti nella ’y storica’. Accesso dei mezzi di raccolta fino alle 11.30 Il Comune di Siena prolunga l'orario di accesso ai mezzi per la raccolta rifiuti nella 'y storica fino alle 11.30, fino al 31 dicembre 2024. Restano invariati gli orari di conferimento per i cittadini ed esercizi commerciali. La decisione è motivata dalla necessità di attivare sinergie temporanee sperimentali per ottimizzare la raccolta rifiuti.