Rifiuti, la 6Card sospesa. Italia Nostra: "È pericoloso". Magi: "Aspettiamo i dati"

Un appello al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, per un incontro in particolare sui temi dei rifiuti ma più in generale su quelli dell’ambiente. A lanciarlo è Laura Comi, presidente della sezione senese di Italia Nostra, che definisce "pericolosa" la scelta del Comune di sospendere la 6Card e aprire i cassonetti: "Così si diminuirebbe la percentuale di raccolta differenziata, spalancando le porte alla costruzione, costosissima sotto ogni aspetto, di un futuro megatermovalorizzatore (=inceneritore ) per cui l’attuale impianto di Poggibonsi non verrebbe chiuso ma potenziato per almeno altri venti anni".

Il riferimento è anche all’intervista rilasciata nei giorni a La Nazione da Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, che ha ribadito come fino al 2025 a Siena non si potranno cambiare i cassonetti, da piano industriale. "Ci sono oltre 2.300 contenitori nelle strade, 330 postazioni. Vanno sostituiti progressivamente, ragioniamo con il Comune per fare prima possibile", ha detto Fabbrini. E nel frattempo si andrà avanti con i cassonetti aperti? "A gennaio riceveremo il report conclusivo dell’attività svolta da settembre a dicembre – ha detto l’assessore Barbara Magi nell’ultimo consiglio comunale – da cui potremo trarre le opportune considerazioni e valutazioni".

In ballo c’è anche la collaborazione dei cittadini, per evitare conferimenti impropri e abbandoni di sacchetti fuori dai cassonetti (continuati nonostante lo stop alla tessera), e soprattutto la prospettiva cui guarda Sei Toscana, che per ora è partita con la tariffa puntuale in un Comune - Suvereto - per calcolare la spesa effettiva di ognuno in base ai rifiuti prodotti.

Per Italia Nostra il timore è che aver inserito la retromarcia sull’uso della tessera sia propedeutico alla realizzazione di "due megainceneritori, a Poggibonsi e Arezzo, ipotesi progettuale da evitare perché andrebbe contro l’economia circolare con nuovi impianti ad altissima temperatura, inquinanti , climalteranti e capaci di creare nuove discariche. La strada unica è la raccolta differenziata ad altissime percentuali con recupero e riciclo di materia e senza produzione di rifiuti non riciclabili. Italia Nostra riconosce che l’azione più importante oggi è quella di istruire la popolazione con un numero adeguato di posti di lavoro, di operatori per creare un efficace servizio capace di garantire un aumento di raccolta differenziata dell’80 per cento anziché del 75 previsto dal Piano regionale".

Intanto c’è il dibattito sulla tessera, la cui sospensione, ha detto l’assessore Magi, "è stata reputata una risposta al problema del decoro e dell’igiene".