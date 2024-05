Rifiuti fra trasformazione e riutilizzo. Stasera incontro pubblico da Alcide

Gestione dei servizi essenziali, problema rifiuti fra trasformazione e riutilizzo. Argomenti attuali che saranno affrontati stasera a Poggibonsi dalle 21 presso la sala Gardenia dell’hotel Alcide. Un incontro pubblico: "Inceneritore di Poggibonsi e Multiutility della Toscana, quale futuro per la Valdelsa?". Relatori Rossano Ercolini, Nobel alternativo per l’Ambiente 2013 e presidente di Zero Waste Italy, Marco Paganini, medico e neurologo di Medicina Democratica, Elisabetta Menchetti, nutrizionista e membro di Italia Nostra Siena, Marco Cardone di Trasparenza per Empoli e referente del Coordinamento No Multiutility. Una iniziativa che "irrompe" sulla campagna elettorale: Tra gli invitati i sindaci uscenti e i candidati sindaco dei Comuni della Valdelsa, come dichiarano le associazioni e i comitati ambientalisti che hanno voluto l’appuntamento: Zero Waste Italy; Trasparenza per Empoli; Atto Primo - Salute Ambiente Cultura, Medicina Democratica, Valdelsa Attiva, Italia Nostra Siena, Comitato Ambiente Siena e Movimento per la Terra. Attivisti che ricordano di aver consegnato a sindaci e aspiranti circa 800 firme con una richiesta: "Che sia fatta luce sulle dinamiche che stanno portando alla nascita della Multiutility". Da qui la scelta dell’incontro pubblico: "Per noi promotori – affermano - i sindaci devono spiegare ai cittadini le loro posizioni in merito a questi temi". A cominciare dai rifiuti: "L’incenerimento – sostengono – è un processo superato. I rifiuti sono risorse che hanno bisogno di essere trasformate in nuovi prodotti, riutilizzate e non semplicemente incenerite con emissioni nocive i cui effetti sulla salute e l’ambiente non sono mai stati ben chiariti". Prevista nella circostanza una breve presentazione del nuovo libro di Rossano Ercolini, "Noi siamo oceano". I promotori ricordano che "l’inceneritore di Poggibonsi gestisce in Toscana la maggiore quantità di rifiuti", menzionando il rapporto Ispra del 2022: "Sono 66mila le tonnellate trattate nell’impianto dei Foci, superando gli inceneritori di Arezzo, Montale e Livorno". L’altro argomento caldo, la Multiutility: "Sindaci e istituzioni – aggiungono – non stanno informando i cittadini sulle possibili conseguenze dell’adesione dei Comuni alla Multiutility Toscana, quotata in borsa. La posta in gioco è la gestione privatizzata dei servizi essenziali (acqua, energia, gas, rifiuti), con le tariffe che potrebbero salire e la qualità dei servizi peggiorare". Paolo Bartalini