Rifiuti e inciviltà dilagante Mensanello alza la voce "Non siamo una discarica"

Ritardo nell’attuazione del programma e molta carenza di senso civico fanno scattare la protesta. E’ una comunità piccola, ma esasperata, quella di Mensanello, borgo collinare di Colle sulla provinciale 74, che da settimane vede moltiplicare ogni giorno i rifiuti scaricati da persone che abitano altrove, attratte, probabilmente, dalla presenza degli ultimi cassonetti di vecchio modello. "Basta, non siamo una discarica! – tuonano i residenti – I nuovi cassonetti, presenti dappertutto fuorché qui, dove non sono ancora stati installati nonostante il primo sopralluogo di Sei Toscana e Comune risalga allo scorso ottobre, non consentono lo scarico di grossi sacchi che non entrano nelle bocchette: a Mensanello, invece, ci sono ancora i cassonetti vecchi, quelli con apertura a pedale e sollevamento del coperchio, e ogni giorno arrivano non solo auto, ma addirittura furgoni e autocarri aziendali pieni di grandi sacchi modello condominio – proseguono esasperati denunciando il malcostume – Senza rispetto per nessuno e per niente, riempiono di indifferenziato anche i cassonetti per la carta, il vetro e l’organico; e quando i contenitori sono pieni, i sacchi vengono lasciati fuori. Mensanello è considerata una discarica, dove ognuno crede di poter fare i suoi comodi. Per non parlare dei rifiuti ingombranti: quella di mobili, sedie e piccoli elettrodomestici lasciati ai piedi dei cassonetti è diventata una scena quasi ordinaria, ma il colmo si è raggiunto alla vigilia di Pasqua quando è stata abbandonata una bicicletta da corsa (nella foto – ndr). Discarica e centro di rottamazione: siamo vittime di un abuso continuo e crescente e chiediamo aiuto alle autorità e alla Sei per fermarlo". Gli abitanti di Mensanello lamentano anche il danno di immagine per la presenza di tanti turisti nelle due strutture ricettive della frazione, e la collocazione dei cassonetti in posizione molto pericolosa: "I camion di raccolta – spiegano – si fermano a pochi metri dall’uscita di una curva ‘cieca’, a forte rischio di tamponamento, nonostante che, poche decine di metri più avanti, esista un comodo slargo dove i compattatori potrebbero operare con ancor più facilità di manovra e senza rischi per nessuno".