’Rievocazione storica’ Uno scenario confuso tra incertezze legislative e dibattito sui contributi

Il dubbio, sull’utilità che possa avere Siena mescolata nel pentolone di altre realtà toscane, è lecito ma occorre precisare una serie di tappe amministrative con le quali si è arrivati all’attualità. I soldi giungono dalla Regione perché, come avveniva in passato, è Palazzo che li richiede. Per fare un esempio, con il sindaco Barni al Palio vennero concessi 24 milioni di lire vista l’approvazione della richiesta; questo per evidenziare come il legame economico sia sempre esistito tra Siena e Firenze.

Tornando ai giorni nostri, e riprendendo spunto dai minuziosi lavori di due avvocati (uno dei quali Roberto Martinelli), è opportuno evidenziare come esistano due leggi regionali che riconoscono la presenza del Palio di Siena in appositi elenchi.

La prima legge è quella della tutela degli animali nelle manifestazioni che li impiegano dove il Palio è stato inserito d’autorità dalla stessa Regione.

Questa legge è stata abrogata, in un evidente caos legistativo-regionale, con la legge 27 del 2021, che disciplina le rievocazioni storiche regionali.

È nel quadro di questa legge che arrivano i sussidi regionali che nell’attualità costituiscono motivi di discussione contradaiola. La legge abrogata (la 5 del 2012) permetteva a Siena di essere inquadrata nella cosiddetta ordinanza Martini, prossima a essere convertita in legge. L’attuale legge delle rievocazioni, invece, è uno strumento a cui si agganciano sia gli effetti penali della legge 189 del 2004, sia quelli di una prossima legge a firma del deputato Michelotti che deve ancora essere calendarizzata nella commissione giustizia. L’iscrizione nel pentolone dell’elenco delle rievocazioni storiche fu voluta dal sindaco De Mossi e sostenuta dalla vice presidente della Regione Barni.

Il caos legislativo regionale è emerso proprio nel momento in cui ci si è accorti che l’abrogazione della legge sulle manifestazioni che impiegano animali ha nella sostanza privato Siena di un inserimento molto importante, non certo superato dall’attualità. Opportuno, infatti, evidenziare che le ordinanze, con cui il sindaco Fabio autorizza se stessa a poter disputare sul Campo prove regolamentate, tratta, prove e Palio, richiamano l’iscrizione nell’elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, che nulla ha a che vedere, secondo l’ordinanza cosiddetta Martini, con quell’apposito elenco, prima esistente, sulle manifestazioni autorizzate che impiegano animali. È auspicabile che la Regione Toscana chiarisca in modo definitivo la ’confusione’ creata e riesumi la legge 5 del 2012.

Sergio Profeti