Ridotta in schiavitù, Miriam racconta la sua storia a ’Le Iene’ che tornano nel Senese

Giovane ridotta in schiavitù e sottoposta a presunte violenze di gruppo, fra la Lombardia e il Senese: nell’ottobre scorso del caso si era occupata "Quarta Repubblica", il 7 febbraio la protagonista di questa vicenda, Miriam, nome di fantasia, ha raccontato ad Antonino Monteleone e Marco Occhipinti "la storia terribile di cui sarebbe stata vittima. Sarebbe stata messa incinta dal padre affidatario da cui avrebbe subito anche violenze di ogni tipo (ma l’uomo nel servizio nega tutto, ndr). Dopo molte denunce archiviate, sul suo caso ci sarebbe una svolta importante", le parole de ’Le Iene’ di presentazione del video. Una misura cautelare nei confronti della coppia che l’aveva accolta ma il riesame ha poi revocato l’obbligo di dimora.

La donna racconta in avvio che i figli sono stati la sua salvezza. E subito dopo il padre affidatario (l’uomo dice che in realtà non era tale perché si affidano i minori, ndr) non si tira indietro con Monteleone dichiarando più volte che la donna "ha detto un sacco di bugie".

Tratteggia rituali particolari durante i quali avrebbe subito violenze e che sarebbero accaduti in uno studio di registrazione che era insonorizzato. Miriam spiega dell’arrivo in Toscana grazie ad un sacerdote che la ospita in una canonica. La donna accompagna Monteleone in alcuni dei luoghi del Senese dove sarebbe stata caricata, così dice, su un furgone bianco su cui avrebbe ricevuto presunte violenze e abusi. Vengono mostrati segni sui polsi e sulle gambe. Le Iene sentono anche il suo avvocato Massimo Rossi che punta tra l’altro il dito su presunte carenze nelle indagini da parte della procura di Siena. Poi il servizio si conclude con l’indagato che invita Monteleone a casa sua per mostargli un’intercapedine dove la ragazza asserisce di essere stata costretta a nascondersi. Ripartirà da qui la prossima puntata de Le Iene sul caso Miriam