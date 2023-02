Rider con patente falsa Multa da 5mila euro

Sfrecciava in via di Pantaneto, mettendo a rischio la sua sicurezza e quella dei passanti. Per questo motivo, giovedì sera le Volanti della polizia di Stato hanno fermato un rider pakistano di 24 anni trovato, al controllo, in possesso di una patente polacca. Dopo ulteriori accertamenti e confrontata con gli specimen in dotazione, gli agenti ne hanno accertano la falsità; è risulta, infatti, avere gli elementi di sicurezza difformi dall’originale. L’uomo,regolarmente dimorante a Siena, è stato, accompagnato in Questura poi è stato denunciato per la falsificazione del documento di guida. Ma non è finita qui. Per lui è arrivata anche una maxi multa da 5mila euro e il sequestro dello scooter.