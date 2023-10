"Ricucire con l’elettorato". Proposta-appello al Pd di Ceccherini e Del Zanna

Un’idea per un metodo da seguire, in vista della scadenza elettorale del 2024 a Poggibonsi. Dall’interno del Pd, una proposta inviata formalmente alla segreteria del partito nel momento in cui è in atto una campagna di ascolto degli iscritti per chiedere loro un parere su come arrivare alle urne. A firmare il documento, orientato verso "un percorso partecipato", sono Fabio Ceccherini e Pietro Del Zanna, figure assai note in ambito politico e nelle istituzioni. Ceccherini ha ricoperto la carica di sindaco di Poggibonsi dal 1990 al 1999, per poi essere eletto per due mandati Presidente della Provincia, mentre Del Zanna, già consigliere comunale a Poggibonsi, ha conosciuto l’impegno da assessore provinciale all’ambiente. Sono loro a promuovere l’iniziativa, condivisa da Elisa Poggiali, ingegnere poggibonsese, esperta in processi partecipativi. "Occorre uno sguardo ampio – si legge nella proposta – e intraprendere, se necessario, azioni anche in discontinuità con quanto fatto fino a oggi. Una di queste riguarda il metodo per arrivare alla definizione del programma e della candidatura a sindaco. Per questo proponiamo un percorso partecipato". Allargare la partecipazione, anche attraverso assemblee aperte, è uno degli obiettivi. Ampliando gli orizzonti ad altre forze politiche che si riconoscono nel centro sinistra e a cittadini, iscritti al Pd e non solo, intenzionati a offrire un apporto in termini di idee: così potremmo sintetizzare i contenuti di un documento che ha per traguardo pure "ricucire un rapporto con la base elettorale". "Da tempo abbiamo avviato la fase di ascolto – afferma Lore Lorenzi, segretaria del Pd comunale – contattando gli iscritti, che a Poggibonsi sono oltre 400, in modo da interpretare i loro desiderata per il domani della città. E dando vita a gruppi di lavoro su economia, ambiente, cultura e altro ancora. Tutti i contributi, come la proposta di Ceccherini e Del Zanna, sono ben accolti. Affinché sia trovata una sintesi per la visione del futuro". E per definire i connotati del candidato sindaco, dato che Bussagli concluderà nel 2024 il suo secondo mandato da primo cittadino. Una ipotesi per la corsa alla fascia tricolore è emersa nella figura dell’attuale assessore alle Politiche educative e al Bilancio, Susanna Salvadori, ma si fanno anche i nomi di Susanna Cenni e Tiziano Scarpelli.

Paolo Bartalini