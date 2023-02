"Ricostruire il Ponte di Arnolfo"

Ricostruire il Ponte di Arnolfo. Ecco la suggestione lanciata dal presidente dell’associazione riColleghiAmo, l’avvocato Domenico Ponticelli.

Ponticelli, come nasce questa idea?

"L’avevo in mente da tempo finché non l’ho proposta all’architetto Duccio Santini chiedendogli di far rivivere appunto il Ponte di Arnolfo attraverso un artificio ottico e di prospettiva. Il risultato è stato il disegno da lui realizzato che rappresenta una delle possibili soluzioni da quest’ultimo individuate".

Un ponte che fu, ma il cui immaginario riguarda molto l’identità colligiana, giusto?

"Esatto, la tradizione lo attribuisce al genio del grande artista colligiano Arnolfo. Chiaramente, non può essere ricostruito, anche se questa mia idea e proposta potrebbe restituire in loco, grazie alla originale elaborazione di Duccio Santini, una importante suggestione a livello turistico e non solo".

Non si parla di una ricostruzione vera e propria?

"No, il ponte di Arnolfo, ponte di una bellezza straordinaria, con arco a sesto acuto, che crollò rovinosamente a causa delle piogge e della piena dell’Elsa il 13 gennaio 1809, non può essere ricostruito".

Quindi?

"Si tratta nella sostanza di creare una suggestione prospettica. Sull’attuale ponte di Spugna c’è lo spazio e la prospettiva per creare le condizioni affinché, da lì, sia nuovamente visibile il ponte di Arnolfo, facendolo rivivere attraverso il posizionamento di una particolare stele turistica".

Ovvero?

"Un pannello descrittivo della tipologia che abbiamo già donato al Comune, quindi, quelle regalate dall’associazione riColleghiAmo e presenti in città. L’idea sarà presentata, a breve, dall’associazione al Comune".

Quali potranno essere i risvolti della nuova installazione?

"Basta immaginare i tanti turisti, che percorrendo il ponte di Spugna per raggiungere l’ingresso del Sentierelsa potrebbero sostare in un punto già individuato per qualche minuto e vedere, attraverso questo artificio prospettico, come era l’antico ponte di Arnolfo. Sarebbe un punto di vista storico e turistico".

State pensando ad altre realizzazioni di questa tipologia?

"La medesima cosa potrebbe essere riproposta al Baluardo, con le medesime modalità ed artifici prospettici per la ‘porta al Canto’, per la quale c’è già la stele turistico-descrittiva".

Lodovico Andreucci