RICORRENZA A POGGIBONSI

Insieme da 65 anni. Uno splendido traguardo per i coniugi Antonino Bueti e Gioia Velardi (nella foto), di Poggibonsi. Oggi la felice ricorrenza, con i festeggiamenti in famiglia in un locale della zona. Un appuntamento da vivere, parte dei signori Bueti, accanto ai figli, alle nuore, ai nipoti e ai quattro bisnipoti. Alla coppia gli auguri anche da parte della redazione de La Nazione.