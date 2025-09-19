Ricordo di Gabriele Cottini: "Amati con passione ma anche ferocemente"

Quasi tangibile il dolore che si è percepito ai funerali di Gabriele Cottini, celebrati mercoledì a Chiuso scalo. Insieme alle manifestazioni più evidenti della sofferenza, come il rombo delle trecento moto che ha accompagnato il commiato dallo sfortunato pilota, o il lamento della sirena dei Vigili del Fuoco, corpo di cui Gabriele era stato volontario, emergono le espressioni di affetto. Il parroco Don Antonio Canestri più volte si è dovuto interrompere, vinto dalla commozione; e ha intessuto quasi un dialogo con i genitori, Federica e Alfiero, con la sorella Anna, seduti sulla prima panca. "Gabriele è stato un dono per voi – ha detto –, ora dobbiamo appellarci alla speranza, dobbiamo farci forza: chissà, con il suo sorriso a quanti lui ha fatto forza". Turbato il Sindaco Gianluca Sonnini, che aveva proclamato il lutto cittadino: "Gabriele era uno sportivo ambizioso, voleva arrivare primo e sapeva come farlo. Eravamo d’accordo che se avesse vinto il campionato avremmo fatto una grande festa in piazza". "Aveva un rapporto costante con il Comune" ha rivelato il Sindaco di Città della Pieve Fausto Risini. "Dalla frazione di Po’ Bandino, dove risiedeva formulava osservazioni e faceva proposte". L’ex-amministratrice Chiara Lanari, incaricata dalla famiglia, ha parlato della "passione che gli illuminava gli occhi e che lo ha portato a guidare ogni mezzo a motore possibile". Gli amici hanno rievocato le corse in moto un po’ folli sulla strada per Cetona ma anche le partite di pallone e le interminabili sfide a carte. Presenti i titolari della Black Sheep di Padova, la scuderia di Cottini: "Stava andando tutto bene; poi col suo sorriso sdrammatizzava ogni problema: dove sta ora troverà un altro team che lo farà andare ancora più forte". Straziante il saluto della compagna Manila Fastelli con le figlie Angelica e Nicole, quest’ultima, 7 anni, nata dall’unione con Gabriele: "Ci siamo amati teneramente e ferocemente – ha detto – sono stati dodici anni di passione ma anche di vita non facile: spero che il Signore ti liberi da ogni peso e ti doni la pace che forse qui non hai trovato completamente". Diego Mancuso