Ricordata la partenza dei 53 volontari. Nonno Guido Lisi ha risposto presente

Ricordata in Sala Dante la partenza dei 53 giovani volontari del gennaio 1945 per il fronte. Proprio il gruppo dei giovani soldati delle torri con il tricolore sul braccio con al comando dell’armata inglese furono i primi liberatori della città di Alfonsine di Ravenna e spingersi fino alle porte di Venezia sulla ‘gotica’ dell’Adriatico. Dei 53 ‘ragazzi’ ha risposto presente solo nonno Guido Lisi, classe 1925, l’ultimo volontario-partigiano e onorario presidente Anpi nipote del sindaco Andrea Marrucci, presente con il vice Niccolò Guicciardini, l’assessora alla memoria e la cultura Daniela Morbis e dal presidente Anpi Simone Tabani. Con il ricordo ancora fresco dell’altro volontario Luciano Giomi, scomparso da pochi giorni e già presidente Anpi. "L’Amministrazione Comunale non dimentica". Hanno sottolineato il sindaco Marrucci e l’Assessora Morbis: "Ricordiamo quei ragazzi con gratitudine e sentimento. Il loro esempio non fu eroismo ma la scelta di dover continuare a combattere il fascismo per ridare la libertà all’Italia".

Romano Francardelli