Riconoscimento per l’Asl Toscana sud est Premio internazionale per l’infermieristica

L’Azienda USL Toscana sud est ha vinto un premio internazionale per le attività infermieristiche. Dal 14 al 16 giugno si è svolta la conferenza Nanda International 2023 al Boston College, dove l’Asl ha vinto il premio per il poster, strumento tecnico per presentare le ricerche. Il progetto propone l’implementazione computerizzata delle diagnosi infermieristiche e del modello organizzativo di primary nursing. "Ringrazio i professionisti del Dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche per la competenza, l’attenzione al lavoro e alla cura delle persone, anche dal punto di vista umano – dichiara il direttore sanitario Simona Dei –. Quando i riconoscimenti per il lavoro svolto vengono da soggetti esterni, in questo caso di livello internazionale, è segno che stiamo andando nella direzione giusta". "A tutti gli infermieri della Toscana sud est, - è il messaggio della dott.ssa Vianella Agostinelli, direttore del dipartimento di infermieristica e ostetricia -, invio le mie congratulazioni e sinceri ringraziamenti per l’impegno, la determinazione e per l’importante successo internazionale ottenuto".