Riconoscimenti alla media Da Vinci

Premiazione oggi a Poggibonsi, presso la scuola media Leonardo Da Vinci, degli studenti che hanno partecipato al concorso sul tema ‘Un corto per i diritti umani’. Protagonisti gli alunni della classe seconda A della Leonardo Da Vinci (Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini) che hanno partecipato alla manifestazione classificandosi al secondo posto, mettendosi dunque in evidenza per le loro tecniche di realizzazione cinematografica di fronte a coetanei di numerose realtà scolastiche di varia provenienza. Per dare ufficialità e importanza all’evento, sarà presente nell’occasione Laura Marcucci, presidente dell’Associazione Diritti Umani e Tolleranza Onlus, ente promotore del concorso di carattere nazionale. Giungerà appositamente da Roma, la presidente Marcucci, per incontrare i ragazzi della Leonardo da Vinci in un appuntamento in programma questa mattina dalle 10.