Riconoscere il valore di ciascuno

Oltre a insegnare il lavoro di squadra, lo stare insieme, la necessità di rispettare le regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza delle altre persone, incoraggia a diffondere i valori della solidarietà e della lealtà, che sono i principi fondanti di ogni società sana. L’incontro tra condizioni e culture differenti, e la valorizzazione delle diversità sono temi fondamentali in un mondo sempre più globalizzato. Una grande esempio sono i Giochi paralimpici. Furono organizzati la prima volta dopo la Seconda Guerra mondiale, sul modello delle Olimpiadi, per coinvolgere chi da quella terribile esperienza era tornato con gravi difficoltà fisiche. Per iniziativa medico italiano Antonio Maglio, fin dal ’58 aumentò progressivamente il numero di paesi partecipanti a queste competizioni. Nelle storie degli atleti paraolimpici vediamo i valori più genuini dello sport. Il logo paraolimpico sono tre linee curve che rappresentano mente, corpo e spirito, con i colori più rappresentativi delle bandiere del mondo, verde, blu e rosso. Ma forse sono le parole del comitato organizzatore quelle che più colpiscono: "Raggiungere l’eccellenza sportiva ispirando e smuovendo il mondo".