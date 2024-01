’Ricollegato dell’Anno’. Premio a Mino Paradisi

"Essere cittadino di una città significa amarla in ogni istante. Significa preservarne e tramandarne la storia, la cultura e la memoria. In questo solco, Mino Paradisi, con la sua instancabile attività in tutti questi anni, ha documentato e documenta, ha testimoniato e testimonia e ha amato e ama la sua città, Colle di Val d’Elsa: comportamenti che rendono chi li pratica un cittadino esemplare". Con questa motivazione, l’associazione ‘riColleghiAmo’ ha conferito il ‘Premio Ricollegato dell’Anno’ per il 2023 a Mino Paradisi, storico, ricercatore e documentarista che con le sue ricerche d’archivio e i suoi scritti ha documentato decenni di storia, vita, costume, politica e società di Colle. E continua a farlo, in barba ai suoi 96 anni, attraverso internet e grazie ad una mente lucidissima e ad un’energia inesauribile.

Alle sue ricerche si deve, ad esempio, la storia delle elezioni a Colle e, meno di un anno fa, la scoperta della sussistenza della cittadinanza colligiana onoraria a Mussolini, mai revocata dal 1924; alle sue memorie la descrizione della vita colligiana negli anni della seconda guerra mondiale ed il racconto dettagliato dei tragici bombardamenti del 1944, vissuti in prima persona. Ed è lui anche uno degli ultimi rappresentanti di quel gruppo di benemeriti che nel 1965, dedicando volontariamente lavoro, tempo, denaro e sacrifici, costruì, praticamente ‘a mano’, la Piscina Olimpia, ancora oggi una delle eccellenze dell’impiantistica sportiva colligiana. Il premio, patrocinato dal Comune, sarà consegnato con una cerimonia pubblica in municipio, in una data che sarà resa nota al più presto.

A.V.