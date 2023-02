Ricercatori e studenti spiegano la scienza Pop Science, cinque episodi su Spotify

Tls lancia Pop Science, il podcast che racconta l’attività di ricerca della Fondazione attraverso le voci dei ricercatori e degli studenti delle scuole superiori di Siena. La serie in 5 episodi è disponibile gratuitamente su Spotify on-demand e in streaming: un progetto di divulgazione scientifica sulle principali sfide di salute del nostro tempo, sui temi di ricerca indagati nei laboratori di Tls, dal progetto sulle leucemie delle cellule B condotto dalla Tumour Immunology Unit al gruppo VacciBiome sull’efficacia degli approcci immunoterapici contro il cancro, passando per l’esperienza della Mass Spectrometry Unit sulle malattie rare; ma anche la bioinformatica e la sfida dell’antibiotico-resistenza. Il podcast è nato dall’incontro tra i ricercatori della Fondazione e gli studenti dei licei scientifici Galilei e Sarrocchi, del liceo classico Piccolomini che, per l’occasione, hanno potuto trascorrere una giornata nei laboratori di TLS a contatto con i ricercatori. Un’esperienza che è stata documentata con video racconti, disponibili su YouTube, dove è possibile rivedere gli studenti alle prese con le attività di laboratorio.