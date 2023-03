Ricercatori dell’ateneo senese scoprono una lumaca sconosciuta

Non credevano ai loro occhi i ricercatori dell’Università di Siena e del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici quando, durante uno dei campionamenti presso la serra tropicale del MUSE di Trento, tra il terriccio e le piante hanno intravisto una piccola lumaca lunga circa due centimetri appartenente alla famiglia dei Rathouisiidae, poco diffusa e studiata, presente dall’Asia orientale fino all’Australia. La successiva analisi morfologica e molecolare condotta in collaborazione con l’Università di Poznan, in Polonia, ha reso possibile determinare che quel piccolo invertebrato apparteneva a una specie sconosciuta alla scienza, venendo rinominata Barkeriella museensis. "Il MUSE – ha spiegato Debora Barbato, ricercatrice dell’Università – è una delle aree di studio che con altri orti botanici e musei scientifici dotati di serre e giardini stiamo indagando in cerca di xenodiversità, quella componente della biodiversità costituita da organismi alieni, non originari del territorio indagato. Il nostro settore di ricerca è quello dei molluschi terrestri e di acqua dolce, che comprende specie spesso introdotte in maniera del tutto accidentale con il trasporto di terriccio o di piante esotiche".

Andrea Benocci, conservatore del Museo di Storia Naturale, ha descritto così la scoperta: "Sia a Trento che in altre città a abbiamo trovato numerose specie aliene, alcune delle quali mai segnalate prima in Europa. Ma al MUSE, in particolare, abbiamo scoperto questa lumachina tropicale, finora sconosciuta".