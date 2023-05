Ricercato va alla Fiera Arrestato per lesioni

Tradito dalla voglia, a quanto pare irrefrenabile, di andare a fare un giro tra le bancarelle della Fiera che si tiene il Primo maggio a Montepulciano. L’uomo, da tempo ricercato, nonostante la calca, è stato notato dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Si tratta di un 30enne di origini nordafricane residente in Italia da qualche anno. Si era reso irreperibile dallo scorso mese di aprile, nonostante avesse degli obblighi da rispettare per mantenere la sospensione dell’ordine di carcerazione di cui beneficiava. La vicenda, che ha visto coinvolto lo straniero, ha avuto inizio nel 2018,quando venne denunciato alla Procura delle Repubblica di Siena per lesioni personali aggravate. Al termine dell’ iter processuale l’uomo o fu condannato per il reato di cui era accusato e venne emesso un provvedimento di sospensione della carcerazione. Affinché il provvedimento potesse essere valido però, era necessario che venissero rispettati alcuni requisiti, regola che il 30enne ha violato rendendosi irrintracciabile, provocandone conseguentemente la revoca. Il Primo maggio, pur non potendo farlo per gli obblighi a cui era sottoposto, era andata alla Festa che si svolge a Montepulciano, un appuntamento che richiama ogni anni tantissima gente. La sua presenza, tuttavia, non era sfuggita ai carabinieri, che lo stavano cercando. Il giovane straniero era stato quindi fermato e l’arresto tornato esecutivo. Il 30enne è stato associato al carcere di Siena, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale. I controlli dei militari della compagnia di Montepulciano vanno avanti su tutto il territorio. L’obiettivo è garantire l’ordine pubblico e prevenire i reati: dal furto allo spaccio di sostanze stupefacenti.