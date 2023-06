Ricerca, sostenibilità e citazioni L’Università guadagna posizioni

"Essere fra gli Atenei presenti in questo ranking rappresenta un significativo risultato, sia per la presenza nella prima metà, che per il miglioramento segnalato. Occorre continuare a fare meglio quello che facciamo e che caratterizza l’Università di Siena da sempre, ovvero la sua ricerca, la sua didattica e la sua apertura internazionale", così il rettore Roberto Di Pietra commenta la pubblicazione della classifica internazionale QS World University Rankings 2024. Ricerca, sostenibilità, internazionalizzazione e rapporto fra studenti e docenti sono fra i punti di forza che fanno guadagnare qualche posizione all’ateneo senese, che si classifica peraltro fra i 10 migliori italiani: quest’anno tra il 731° e il 740° posto. Un salto di fascia dunque rispetto all’anno scorso quando l’ateneo era fra 751 e 800.

L’Università di Siena si posiziona nella prima metà della classifica: sono 2.963 le Università selezionate dall’istituto di ricerca britannico Quacquarelli Symonds in 104 Paesi e meno della metà le università italiane censite (42 su 80). Fra gli atenei italiani il Politenico di Milano è il primo, al 132° posto nel mondo, la Sapienza al 134°, terza è l’Università di Bologna (154°). Ma fanno meglio di Siena anche altre italiane: l’Università di Padova (al 219° posto) e il Politecnico di Torino e, al settimo posto, c’è la Federico II di Napoli.

Per l’edizione 2024, oltre all’analisi della produzione scientifica e dell’importante indicatore delle ’citazioni’, l’indagine tiene conto dell’internazionalizzazione e dunque l’Università di Siena è premiata per le reti di ricerca con partner stranieri e la percentuale di studenti internazionali (8,1%). Quest’anno QS ha implementato tre nuovi parametri: insieme all’internazionalità, ci sono la sostenibilità e i risultati occupazionali: due dei nuovi parametri, ’sustainability’ e ’international research network’, contribuiscono al posizionamento dell’ateneo senese.

In merito alla sostenibilità, vengono considerate anche le attività per il benessere e l’inclusione degli studenti, con servizi di assistenza sociale, fisico e psicologico. I nuovi parametri si affiancano a quelli storici: la solida attività di ricerca dei docenti è testimoniata dall’alto numero di citazioni rilevate, ovvero dell’intensità della produzione.

Paola Tomassoni