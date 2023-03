Ricerca, didattica, cura La scalata delle Scotte

L’annuale classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane passa per i servizi pubblici, le infrastrutture e la socialità certo e, tanto più in questi anni segnati dalla pandemia, la risposta sanitaria ha fatto la differenza. In questi termini si legge la scalata di Siena nel ranking italiano, con l’Azienda ospedaliero universitaria protagonista del servizio sanitario locale.

Ecco dunque, nei grandi numeri, l’attività quotidiana del policlinico Le Scotte. "L’Aou Senese oltre ad essere ospedale di riferimento per l’Area Vasta Sudest e centro di rilievo nazionale e di alta specializzazione - precisa il direttore generale Antonio Barretta – è anche ospedale di riferimento per tutti i senesi che hanno a disposizione sia le attività di base che quelle di eccellenza e possono rivolgersi con fiducia all’ospedale della loro città. Inoltre, nei dati 2022, è stato valutato anche il numero dei casi covid e il nostro ospedale è stato massimamente impegnato, e lo è ancora, nella gestione e cura del Covid, attivando un’organizzazione ad hoc e implementando tutte le misure possibili per contenere i contagi".

Nel 2022 i ricoveri per Covid alle Scotte sono stati 1.453 per 22.425 giornate di degenza che hanno rappresentato circa il 15% del totale complessivo delle giornate di degenza, un grosso impegno per tutto il personale ma anche una risposta concreta e immediata alle esigenze del territorio. Non solo, nel 2022 le performance ambulatoriali e chirurgiche alle Scotte sono migliorate e questo è sicuramente un fattore positivo anche per Siena.

"La presenza dell’azienda ospedaliero-universitaria, grazie alla convergenza e all’integrazione delle attività di ricerca, didattica e assistenza - prosegue il professor Barretta –, indubbiamente è un valore aggiunto tra le determinanti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita a Siena".

Lo sforzo organizzativo messo in campo ha permesso di realizzare nel 2022 volumi complessivi di attività ambulatoriale pari a 378.839 prestazioni erogate (91.592 prime visite, 129.909 visite di controllo, 157.338 diagnostica e strumentale), superiori al 2021 (352.036) ed al 2019 (370.529). In particolare, si evidenzia un trend in aumento per le visite di controllo a testimonianza della crescente attenzione posta sulla continuità della presa in carico (129.909 prestazioni nel 2022, 121.503 nel 2021, 95.218 nel 2019).

Per quanto riguarda l’attività chirurgica le azioni intraprese hanno portato a realizzare nel 2022 volumi di attività chirurgica in continua crescita verso i valori del 2019, con 15.780 interventi erogati, di cui 12.371 in regime di elezione (ordinario e day surgery) e 3.409 in regime di urgenza, a fronte dei 15.565 complessivi del 2021 (13.748 nel 2020 e 17.178 nel 2019). "Il miglioramento dell’ospedale è misurabile e riuscire a fornire risposte tempestive alla cittadinanza indubbiamente migliora anche la qualità della vita".

p.t.