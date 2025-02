Ricerca di persone disperse, compito per 35

Si è svolta giovedì 20 febbraio ad Abbadia Isola nel comune di Monteriggioni, un’esercitazione del comando dei vigili del fuoco di Siena finalizzata all’addestramento congiunto di alcuni propri nuclei specialistici (Cinofili, Topografia Applicata al Soccorso, Speleo Alpino Fluviale, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), improntata sulle procedure da attuare per la ricerca di persone disperse.

Oltre al personale dei pompieri, circa 35 unità, hanno preso parte all’esercitazione 15 unità di alcune associazioni di volontariato operanti nella provincia senese.

Sul posto è stato attivato l’Ucl (Unità di Comando Locale), presso il quale sono state attivate le funzioni di coordinamento, con l’impiego di personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per la definizione delle zone di ricerca e addetti So (Sala Operativa), per la gestione dell’applicativo previsto dalla procedura. Sono state create squadre miste fra vigili del fuoco e volontariato per la perlustrazione delle zone assegnate; per le zone non facilmente accessibili la perlustrazione è stata effettuata con l’impiego di droni pilotati da personale Sapr, mentre il nucleo Saf ha svolto il controllo di grotte con accesso mediante tecniche speleo alpinistiche.