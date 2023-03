Riassetto del trasporto Nuovi collegamenti con quartieri e periferia

Riassetto della rete di trasporto pubblico locale approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Andrea Corsi. "Il piano – ha spiegato l’assessore – nasce dalle richieste da parte dei cittadini riguardo alla necessità di servizi in alcune zone e per questo l’ufficio mobilità e trasporti ha eseguito un’analisi sullo stato attuale dei servizi, dal punto di vista della distribuzione delle corse, dell’utenza trasportata, della consistenza demografica e concentrazione di attività produttive, oltre che attraverso valutazioni sulla sostenibilità ambientale dell’attuale servizio in zone di particolare pregio del centro storico. In questo modo si vuole rendere più fruibile e funzionale la rete di trasporto pubblico locale, andando a intercettare meglio alcuni punti come il policlinico o servire in maniera più adeguata zone come Sant’Andrea, via Massetana o Fiorentina. Il piano prevede anche interventi finalizzati alla tutela ambientale e sicurezza del centro storico, in particolare in Camollia e Stalloreggi"

Il riassetto si interseca con il Piano urbano della mobilità e sosta e il regolamento sull’accesso degli autobus turistici a Siena. I principali interventi riguardano l’attivazione di tre nuove linee e alcune deviazioni. Per quanto riguarda l’implementazione della rete è prevista l’attivazione di una nuova linea che collegherà Fornacelle e Tognazza al centro di Siena. Un’altra linea nuova sarà istituita per il collegamento tra località Sant’Andrea e il centro di Siena, transitando da Strada Massetana Romana, per implementare il servizio alle frazioni di Costafabbri, Pian delle Fornaci e Costalpino e alla strada Massetana Romana. E’ inoltre prevista l’istituzione di una nuova linea tra il centro e il policlinico Le Scotte che servirà anche il nuovo polo didattico previsto in Strada delle Scotte e viale Sardegna. E’ poi previsto il prolungamento della linea S27 fino alla zona industriale di Isola d’Arbia per offrire un servizio anche alla zona di Renaccio.

Ci sono poi interventi minori: la deviazione di alcune linee per l’effettuazione del loro capolinea in piazza Gramsci in luogo di via Tozzi per incrementare la sicurezza stradale; la deviazione della linea 19 in via del Vecchietta una volta all’ora in luogo di via Valdambrino; la deviazione di una linea in via Maestri del Lavoro e via Uopini per migliorare la sicurezza stradale.