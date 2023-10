Riaprire via del Porrione. Ma il Dsu non ha più borse

Sul tavolo ci sono 1,7 milioni di euro, fra Fondazione Mps e Cassa Depositi e Prestiti, per far tornare gli studenti universitari nel Porrione, ex residenza nell’omonima via. Il palazzo, di proprietà di un fondo che fa capo a Sansedoni, è da 10 anni inutilizzato. Pertanto deve essere ristrutturato e riadeguato ad ospitare studenti: potrebbero ricavarsi una sessantina di posti letto. Peccato che per far partire l’operazione, spinta dall’investitore privato, manchi all’appello ancora la parte pubblica. Ovvero quell’azienda regionale per il Diritto allo studio, che dovrebbe farsi carico, tramite le borse, di 9 posti letto su 61. E per dare una risposta effettiva, in centro storico a Siena, al bisogno di alloggi, nodo che attanaglia tutte le città universitarie.

Le risorse messe a disposizione serviranno per la ristrutturazione, poi sarà un privato, cui passerà la proprietà, ad occuparsi della gestione e manutenzione ordinaria. Ma giovando di risorse pubbliche, l’immobile deve riservare una parte dei posti letto (15%) a ‘borsisti’, ovvero a studenti che hanno diritto di alloggio per condizioni economiche (Isee) o merito. Potrebbe essere dunque l’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario a guadagnarci 9 posti letto in più da assegnare ai suoi borsisti. "Sono possibilista, non ci tiriamo indietro dall’ampliare il nostro patrimonio di alloggi, ma solo se ci saranno le condizioni di base a permetterlo", dice Marco Del Medico, presidente Dsu Toscana, che a Siena gestisce 10 residenze studentesche. "Noi eroghiamo borse di studio, finanziate dalla Regione – prosegue -, che coprono in parte anche alloggio e mensa, a studenti fuorisede che hanno determinate condizioni economiche e che rientrano nelle graduatorie annuali. Quest’anno su Siena abbiamo esaurito le liste, tutti gli aventi diritto sono sistemati, nelle residenze o, in attesa del completamento delle manutenzioni, in alloggi privati, con contributo-affitto. Se poi il Ministero aprirà a numero maggiori, saremo pronti ad entrare nell’operazione Porrione". Quest’anno il Dsu, in base alla graduatoria provvisoria chiusa il 3 ottobre, erogherà 3.125 borse di studio a studenti delle Università di Siena e di questi 1.649 avranno anche alloggio. "Il problema non è la mancanza di qualche posto letto nelle residenze pubbliche – ancora del Medico - ma di migliaia di posti per chi deve ricorrere al mercato immobiliare privato, che comprende anche gli studentati privati".

p.t.