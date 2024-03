"Riaprire l’impianto in piazza Amendola"

Piscine comunali al centro dell’interrogazione di Giulia Mazzarelli, Pd. "L’impianto di piazza Amendola – ha detto l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè – è stato chiuso con l’emergenza Covid e non è mai stato riaperto. La piscina di Piazza d’Armi, manifesta tutte le criticità delle strutture con un po’ di anni sulle spalle. L’amministrazione, a seguito della ricezione della relazione redatta dal tecnico di fiducia di Uisp sulla staticità dell’impianto, si è attivata per reperire le informazioni sulla struttura. A oggi è in corso con il tecnico sentito dal Comune la valutazione di una serie di azioni necessarie a condurre le indagini più opportune". E poi: "Rimane l’interesse del Comune – ha proseguito Loré – affinché venga riaperta anche la piscina di piazza Amendola, così da diversificare l’offerta e distribuire meglio gli spazi interni tra utenti privati e associazioni sportive. Negli ultimi mesi l’amministrazione ha svolto vari incontri e sopralluoghi, sia all’impianto dell’Acquacalda che in piazza Amendola, con Uisp per verificare lo stato di manutenzione". Lorè ha concluso: "Il Comune conferma la disponibilità a ragionare sulle richieste del concessionario, consapevole, però, che il rapporto contrattuale con il gestore degli impianti è di project financing, il cui piano economico e finanziario rappresenta un elemento fondamentale. E’, in ogni caso, in corso una revisione del progetto, richiesta da Uisp".