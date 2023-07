Riapre la stanza delle dimissioni La porta d’uscita dal Policlinico

La sospensione negli anni Covid è servita a riorganizzare la stanza riservata ai pazienti in dimissione dall’ospedale: il policlinico ha inaugurato la ripartenza del servizio di Discharge Room, con nuovo allestimento degli spazi dell’ex Pronto Soccorso, al lotto 1 piano 0 che, durante la pandemia, avevano ospitato la Vax Unit e il punto tamponi. L’Aou Senese era stata la prima azienda toscana ad attivare la Discharge Room nel 2009. "Nasce per agevolare il processo di dimissione del paziente dall’ospedale, è un luogo confortevole, dotato di poltrone e lettini per l’attesa, in cui il paziente può attendere il familiare o il mezzo di trasporto per raggiungere il domicilio – spiega il direttore generale Antonio Barretta –. La riattivazione del servizio è strategica: permetterà di facilitare il flusso di pazienti in uscita dall’ospedale e favorire quindi i ricoveri nelle unità di degenza, riducendo i tempi di attesa in Pronto Soccorso". All’inaugurazione hanno presenziato gli assessori alla sanità, regionale Simone Bezzini e comunale Giuseppe Giordano.

"Le Discharge Room – commenta l’assessore Bezzini - sono state introdotte in Toscana anni fa, consentono di snellire i tempi di ingresso per i ricoveri dal pronto soccorso". "Confidiamo sul fatto che la Discharge Room possa attenuare situazioni di intasamento del Pronto Soccorso - aggiunge l’assessore Giordano – e consenta una decompressione dell’intero sistema". Il servizio è organizzato dal Dipartimento delle Professioni infermieristiche ed ostetriche: "Il personale infermieristico ed Oss – sottolinea la direttrice Serena Beccaluva - gestisce, con i reparti di degenza e il volontariato, l’uscita dei pazienti che hanno bisogno di ambulanza o mezzo attrezzato o che devono attendere l’arrivo di un mezzo privato. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 20 ed il sabato fino alle 14. Il servizio sarà dedicato ai pazienti ricoverati nei reparti, in Pronto Soccorso e in osservazione breve intensiva".

La riattivazione del servizio è stata condivisa dalla direzione ospedaliera con le associazioni che effettuano trasporto sanitario: "A breve incontreremo la direzione delle Scotte – annuncia l’avvocato Patrizia Palumbo, coordinatrice delle Misericordie e presidente Siena Soccorso - per condividere azioni riguardanti il pronto soccorso; stiamo definendo una procedura condivisa per il reintegro del materiale sanitario delle ambulanze da parte del pronto soccorso". "Il servizio di dimissioni – aggiunge Daniela Salvadori, coordinatrice Anpas - è strumento operativo che chiedevamo di reintrodurre da tempo e che provvede a una continuità delle cure, in un ambiente sicuro. Permette di organizzare lo scorrere del flusso dei pazienti in uscita, agevolando anche i volontari.