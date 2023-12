Riapre il Museo del Cristallo a Colle: "Luogo della memoria collettiva"

Il Museo del Cristallo di Colle, dopo un lungo intervento di recupero, riapre le porte e torna ad accogliere i visitatori. Il polo espositivo, che per quasi 20 anni ha improntato la propria attività sulla conoscenza della storia e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, sabato 16 dicembre (ore 10.30), si presenta in una veste del tutto nuova. L’allestimento, infatti, ha un obiettivo ancora più ambizioso: mettere al centro la comunità di Colle. Il nuovo Museo del Cristallo, già nel progetto di identità visiva, parlerà non solo del cristallo, ma delle tradizioni, delle storie, degli uomini e delle donne che hanno dato importanza a questa produzione: accanto alle realizzazioni in vetro e cristallo, si potranno vedere gli attrezzi utilizzati, fotografie e documentari inediti. "È importante aver riaperto questa struttura di cui la città sentiva la mancanza – afferma il sindaco Alessandro Donati –. E’ senza dubbio il museo che traduce meglio in narrazione i tratti identitari della comunità, che da sempre si riconosce nel lavoro e, soprattutto, nelle dinamiche produttive delle vetrerie, dove la Piazza era, e continua a essere, il luogo fisico in cui le diverse competenze si uniscono per la realizzazione di un singolo oggetto. Desidero rivolgere un ringraziamento agli Uffici Cultura e Lavori Pubblici che, insieme agli assessorati di riferimento, hanno portato a termine un compito complesso che ha richiesto un grande lavoro di squadra". "Il nuovo Museo del Cristallo – afferma l’assessore alla Cultura e turismo Cristiano Bianchi – vuole assumere un ruolo particolare e molteplice: oltre a essere una rappresentazione della produzione e della sua storia, è luogo della memoria collettiva e rappresenta una realtà vivente in stretto collegamento con le aziende e gli artigiani, con l’obiettivo ulteriore di avvicinare i giovani alla lavorazione del cristallo".

E ancora: "Inoltre, vista la forte crescita del turismo industriale, sempre piu interessato al made in Italy e alle storie legate al lavoro e al territorio, il Museo del Cristallo, anche grazie a questa nuova veste e alla sua unicità nel panorama italiano, assume oggi un più alto potenziale di attrattività turistica – ha aggiunto l’assessore –. Infine, il Museo del Cristallo è un fondamentale tassello nella costituzione del sistema Colle Musei, che si aggiunge al Museo San Pietro e UMoCA, mentre stiamo lavorando perché sia il Museo Archeologico ’Ranuccio Bianchi Bandinelli’ sia la Casatorre di Arnolfo possano completare un percorso di visita che parte dall’età antica per arrivare fino ai giorni nostri".

Lodovico Andreucci