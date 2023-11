Riaperture e chiusure, rebus Cassia

Con un comunicato l’Anas ha dato notizia che da martedì 28 alle 12 la Cassia, interrotta per lavori inderogabili a un ponte danneggiato dalle forti piogge nel tratto Bagno Vignoni-San Quirico d’Orcia, sarà riaperta al transito. Per il momento con senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico per un tratto di circa 200 metri. Oltre a lavori di finitura sul ponte, sarà ripreso anche il manto di asfalto sulla sede stradale. Tirerà un sospiro di sollievo – metaforico – la strada sterrata che transita sotto al piccolo abitato di Vignoni, divenuta in questo periodo di chiusura della Consolare, il percorso alternativo non suggerito ma sicuramente più utilizzato, perché consentiva di aggirare l’interruzione con tempi di percorrenza ben inferiori al percorso suggerito, che prevedeva il transito da Pienza.

Ancora più sollevati saranno i numerosi automobilisti che, specialmente per lavoro, studio o altre necessità, percorrono la Cassia ogni giorno o più volte alla settimana. Per chi deve però attraversare il tratto che comprende la galleria ’Le Chiavi’, nel Comune di Radicofani, le dolenti note inizieranno da domani e andranno avanti per poco meno di due anni, con la chiusura per lavori della galleria e del tratto di strada compreso tra le due intersezioni che salgono o scendono (a seconda del senso di percorrenza) a Radicofani. E sarà questo uno dei due itinerari alternativi. L’altro comporterà necessariamente il transito per Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Entrambi i percorsi ’salgono in quota’ e, nei periodi invernali, ghiaccio e neve potranno creare ulteriori disagi a chi viaggia.

Dan. Pal.