’Ri-Creazione’. Lezione sui rifiuti

Si chiama Ri-Creazione e si traduce lezione scolastica e visite guidate al centro di raccolta in Fugnano per la corretta gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata. Il gestore Sei Toscana con il vicesindaco Niccolò Guicciardini è tornato a fianco di insegnanti e degli alunni delle scuole del progetto ’Ri-Creazione’, per illustrare quel preciso percorso dei rifiuti e l’importanza dei corretti comportamenti sia a scuola che a casa. Sul posto. Temi fondamentali dell’educazione alla sostenibilità verso nuove generazioni.

"Grazie alla nostra scuola e a Sei Toscana, insegniamo a bambine e bambini i valori del riciclo e della tutela dell’ambiente. E’ un investimento di valore – spiega Guicciardini – che coinvolge 300 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Gimignano". R.F.