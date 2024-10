’Ri-Creazione’. Educazione ambientale per 2.500 studenti

’Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia, festeggia i dieci anni. Ad oggi, sono quasi 150 le classi che si sono già iscritte, coinvolgendo più di 2.500 ragazzi. L’offerta formativa sarà molto variegata: i docenti potranno scegliere fra sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età. Per partecipare c’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi tramite la procedura guidata sul portale dedicato.