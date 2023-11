Ri-Creazione, da oggetto a rifiuto e ritorno. L’educazione ambientale a scuola

’Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana, da adesioni record: saranno più di 8mila gli studenti - di 400 classi in 63 Comuni - delle scuole primarie e secondarie della Toscana Sud che parteciperanno alla nona edizione, nell’anno scolastico in corso; nella provincia di Siena hanno saranno coinvolti 2.006 studenti, di 100 classi, dislocate in 20 Comuni. "È un progetto in cui l’azienda crede e investe molto – dice il presidente Alessandro Fabbrini –. La risposta avuta anche quest’anno ci riempie di soddisfazione e, oltre a confermare la qualità del progetto, ci testimonia un’attenzione crescente da parte del mondo della scuola verso i temi della corretta gestione dei rifiuti e dell’economia circolare. Anche se formula e titolo restano uguali, il progetto si rinnova di anno in anno nei contenuti, che seguono il nostro piano industriale, soprattutto nelle realtà interessate dalla riorganizzazione dei servizi". Ri-Creazione, grazie a 20 educatori, proporrà percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti e ciclo dei materiali e incentivare la diffusione di buone pratiche a casa. L’offerta formativa è articolata in 7 percorsi tematici.