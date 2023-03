Rettori, Azienda Dsu e Comune Tavolo per il dilemma delle mense

di Pino Di Blasio E’ stato un incontro utile, almeno per capire lo stato dell’arte dei dossier aperti per il diritto allo studio: dalle residenze universitarie oggetto di lavori di ristrutturazione importanti, alle mense Sant’Agata e via Bandini. Soprattutto la seconda, trasformatasi in un caso scottante, perché chiusa da tre anni e con poche prospettive di riapertura in tempi brevi. I rettori delle due università di Siena, Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari, il presidente dell’Azienda Dsu Toscana Marco Del Medico, assieme al direttore, l’assessore all’istruzione e università Paolo Benini, con il presidente dell’Asp Mario Valgimigli, hanno messo sul tavolo la questione della mensa, in particolare. Aspettando ulteriori passaggi per trovare una soluzione alla carenza di posti letto nelle residenze, visto che su un totale di 1.500 ne sono disponibili poco più della metà. Anche se ci sono contributi affitti per 4.200 euro all’anno a compensare i vuoti. Del Medico, vertice Dsu, ha chiesto al Comune l’autorizzazione per dare il via ai lavori antisismici sulla mensa di via Bandini. Acquistata nel 2013 dal Comune, l’immobile doveva essere trasformato in un ristorante e punto studi per universitari, sulla base di un progetto avveniristico per ospitare mille utenti al giorno. Ma prima il Covid,...