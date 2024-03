Rettore del Magistrato. Lunedì i priori votano

di Laura Valdesi

SIENA

I priori lunedì 18 marzo tornano a riunirsi al Magistrato delle Contrade per eleggere il rettore. La commissione che era stata formata ed incaricata delle consultazioni per individuare il nome dei primus inter pares fra gli onorandi - ne facevano parte Stefano Donnini del Bruco, Luigi Sani del Drago e Francesco Cillerai dell’Oca – ha concluso il sondaggio fra i colleghi. Una consultazione rapidissima, se si pensa che il pool è stato formato il 19 febbraio scorso. Neppure un mese di lavoro per trovare la quadra. Viene da pensare, dunque, che potrebbe esserci il bis del rettore uscente Emanuele Squarci che un anno fa di questi tempi ricevette il testimone da Gianni Morelli. Una scelta all’insegna della continuità in un momento particolarmente delicato in attesa di capire come il governo intende mettere a sistema le regole contenute nell’ordinanza Martini, valida fino al 31 maggio prossimo.

Intanto il Comune ha annunciato ieri che slitta il debutto dei cavalli da Piazza previsto il 19 marzo a Mociano. La pioggia dei giorni scorsi, come documentato dalle foto de La Nazione, rende impossibile sistemare il fondo in tempo utile. "Il maltempo delle ultime settimane non ha infatti consentito, ad oggi, di poter entrare nella pista con i mezzi e le attrezzature necessarie ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria, programmati come consuetudine all’inizio di ogni stagione per il ripristino della pista dopo la lunga sosta invernale. Per evitare qualsiasi disagio nella programmazione, l’amministrazione comunale ha deciso di annunciare fin dalla giornata di oggi l’annullamento del primo appuntamento di lavori. Rimane confermata, invece, la giornata di martedì 26 marzo, sempre per i lavori a Mociano, così come tutto il calendario già programmato", recita una nota del Comune. Vale a dire martedì 2 aprile (corse a Monticiano), sabato 13 aprile (corse a Monticiano), martedì 16 aprile (lavori a Mociano), martedì 30 aprile (corse a Monticiano), martedì 7 maggio (lavori a Mociano), martedì 14 maggio (corse a Monticiano), martedì 28 maggio (lavori a Mociano), martedì 4 giugno (lavori a Mociano).