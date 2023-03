Rete in aiuto dei pakistani "Il Comune deve muoversi"

Associazioni, volontari, cittadini e cittadine: sono i protagonisti di SiSolidal, la rete che da mesi si è mobilitata a sostegno dei migranti pakistani e afghani arrivati a Siena, tentando di dare una risposta all’emergenza. La Rete si è presentata ieri alla Corte dei Miracoli, illustrando il lavoro dei volontari, i rapporti istituzionali e le preoccupazioni per i migranti. "Ci siamo messi insieme in un momento particolare per la città – ha raccontato la psichiatra Maria Del Zanna, membro di Refugees Welcome Siena -. La situazione era diventata pesante per la gestione dell’emergenza, anche sanitaria. Avevamo bisogno di coordinarci con la Caritas, dovendo intervenire a sostegno di persone in stato di povertà, abbandonate alla strada con i CAS non o strutturati per ospitare numeri simili e le domande di asilo venivano respinte. Il nostro lavoro ha permesso di mettere insieme tutte le realtà, anche la Asl, per affrontare la situazione. Parliamo di 450 persone da agosto con problemi di salute, che avevano bisogno di un tetto e di supporto legale. La situazione pasti è stata la più probante, fino a febbraio abbiamo gestito tutte le cene alla stazione, dovendo contare sulle nostre forze per sfamare 80-90 persone. Per fortuna siamo riusciti a trovare posti letto e residenze e a contenere l’emergenza. Poi da febbraio, grazie al rettore dell’Università per stranieri, i ragazzi sono riusciti ad ottenere 50 posti mensa a Sant’Agata".

Una situazione ai limiti dell’incredibile, circa 100 tra volontari e cittadini si sono fatti carico dei problemi legati all’emergenza e fatti promotori della questione con le istituzioni. "Abbiamo ricevuto un’accoglienza eccezionale dalla prefettura, nella persona del Vice Prefetto, e sostegno alle iniziative. Peccato che la stessa cosa non si possa dire per l’amministrazione comunale: invece di ricevere un plauso per aver preso in carico quello che per la giunta era un mero problema di decoro urbano, siamo stati ignorati nonostante molte sollecitazioni. Lo stesso vale per l’opposizione: avevamo chiesto di portare in consiglio una mozione con richieste specifiche, la risposta è stata un secco no. Stiamo parlando con tutti i candidati, sono loro a cercarci: ma alle promesse devono seguire fatti".

Nonostante la Caritas abbia assicurato che continuerà a dare risposte, la Rete SISolidal si dice "preoccupata perché la questione dell’accoglienza è ancora urgente e servono risposte da parte di tutti. Tra 15 giorni ci saranno di nuovo persone senza accoglienza alla Stazione? Chiediamo alle Istituzioni di affrontare con serietà e spirito costruttivo questo fenomeno".

Andrea Talanti