Restauro finito, il ritorno di Barbicone

Barbicone è tornato al suo posto. Ieri mattina sono stati tolti i veli che celavano il restauro della fontanina del Bruco, dopo il grave atto vandalico della scorsa vigilia di Natale. Il terzo, in pochi anni: per due volte era stata spezzata la spada, questa volta l’intera statua era stata divelta dal basamento. Ora l’intervento che ha previsto l’inserimento di supporti rinforzati sul basamento. "Per noi è un momento di soddisfazione – spiega il rettore del Bruco Stefano Donnini – anche se resta l’amarezza per quanto successo. È stato aumentato il sistema di videosorveglianza, che ci ha aiutato a identificare gli autori dell’ultimo atto vandalico. Confidiamo che possa essere un buon deterrente, anche se il rischio resta sempre: solo un mese fa, nel tardo pomeriggio, un giovane straniero era a fare il bagno nella fontanina. Nessun danno, ma evidentemente il problema esiste".

Il messaggio è però rivolto anche ai senesi. "Vorremmo che tutti capissero che danneggiare la fontanina del Bruco equivale a danneggiare Siena – prosegue il rettore Donnini –, perché troppo volte si dà per scontato che certi atti siano compiuti da chi viene da fuori, invece càpita che siano anche senesi, per una bravata o altro".

In questa occasione, la vicenda si è chiusa con l’identificazione degli autori e il pagamento di un risarcimento danni. Anche se il danno morale, per i brucaioli che ancora una volta hanno dovuto riparare uno dei propri simboli, non è certo risarcibile con una somma di denaro.

Orlando Pacchiani