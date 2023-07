Respiri di bellezza Danza in scena a Pontignano

‘Respiri di Bellezza’ al Chianti Festival. Domani alle 21 alla Certosa di Pontignano, le incursioni di danza contemporanea firmate da Con.Cor.D.ACompagnia Francesca Selva. Iniziativa promossa da Fondazione Toscana Spettacolo, ispirata alla filosofia del flash mob, con partecipazione attiva del pubblico. Performance che promuovono la riscoperta e la valorizzazione di luoghi inediti, fuori dai circuiti tradizionali dei teatri.

Sulle coreografie di Francesca Selva danzeranno Claudia Mazziotti, Luciano Nuzzolese, Livia Da Soghe e Cosimo Vittorione. "I nostri respiri di bellezza - ha dichiarato Marcello Valassina direttore artistico di Con.Cor.D.ACompagnia Francesca Selva - sono pillole di danza costruite con grande attenzione ai luoghi in cui vengono realizzate e hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul lavoro dei danzatori e coreografi in un dialogo basato sulla partecipazione emotiva ma anche fisica. La danza così diventa strumento per valorizzare luoghi magici e dal fascino intramontabile come la Certosa di Pontignano e riscoprire la voglia di stare insieme. Siamo convinti che la danza possa essere accessibile a tutti, perchè il linguaggio del corpo è universale".