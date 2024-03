Resistenza, l’importanza di essere vigili e attivi

Venerdì 22 marzo si è tenuta nel Comune di Barberino Tavarnelle la seduta dei Consigli Comunali straordinari della Valdelsa per la commemorazione dell’eccidio di Montemaggio, alla presenza di una rappresentanza degli studenti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco e dei consiglieri, sono intervenuti Riccardo Bardotti dell’Istituto storico della Resistenza senese e Silvia Folchi dell’Anpi, che ha donato agli studenti presenti una copia del fumetto "Montemaggio" di Sergio Staino. Per sottolineare il valore della memoria, il prof. Bardotti ha utilizzato l’immagine dell’albero: il nostro presente è come il tronco di un albero le cui radici rappresentano il passato e la chioma il futuro.

Poi gli alunni dei vari istituti sono intervenuti con canti, video, poesie e riflessioni. Anche noi abbiamo esposto un cartellone dove abbiamo rappresentato Casa Giubileo per ricordare la Resistenza, e accanto donne e uomini che protestano per le ingiustizie ancora presenti oggi nel 2024.

Infine c’è stato l’intervento della giornalista Sara Lucaroni, che ci ha fatto riflettere sull’importanza della resistenza: resistere vuol dire anche oggi essere attivi e reattivi nel nome della libertà e della giustizia. La giornalista ci ha raccontato la storia dei fratelli Cervi, poi ha parlato del mondo attuale, della resistenza delle donne in Afghanistan e in Iran e dei popoli curdo e palestinese. Ha concluso con le parole di Mario Rigoni Stern: "Leggete, studiate e lavorate con etica e con passione… siate ribelli per giusta causa… altrimenti quando sarete vecchi rimpiangerete le montagne che non avete salito".