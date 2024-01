Reperti fossili in mostra. Oggi il taglio del nastro

Dopo il grande successo ottenuto dalle due precedenti mostre su Pinocchio e sui 300 anni della famiglia del Zanna, il temporary space Viamaestra (via della Repubblica, 49 al Taglio), nel centro di Poggibonsi, ospiterà il Laboratorio Costantino Marmocchi con ’Da quando a Poggibonsi c’era il mare alla battaglia di Poggio Imperiale. Reperti, fossili e molto altro"’. La mostra sarà inaugurata oggi per concludersi il 31 gennaio e comprenderà una vasta raccolta di materiale fossile e ricostruzioni relative alla storia della nostra città. Un lavoro di studio e raccolta intrapreso anni fa dal Laboratorio Marmocchi e che è stato ospitato per lungo tempo a Palazzo Pretorio, spazio non più utilizzabile. "Siamo felici e orgogliosi del grande riscontro che questo spazio ha ottenuto – spiega il presidente del Centro commerciale naturale, Laura Martelli –. Le presenze sono state oltre ogni aspettativa. Uno spazio che abbiamo utilizzato grazie alla generosità della famiglia Cipriani, ma che speriamo possa ritrovare nuova vita commerciale". La mostra chiude alla grande il programma La Via Maestra del Natale.