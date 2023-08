Renzi ’tuona’ Tognazzi: "Stop all’empasse a Siena"

"Trovo sacrosanto rispettare l’articolo 82 che disciplina le modalità delle commissioni d’inchiesta. Se qualcuno pensa che non servano vada a parlare con i familiari di David Rossi. Non si può usare l’impeccabile discorso di Mattarella per interferire sul dibattito parlamentare in corso, noi condividiamo che la Commissione debba avere i limiti previsti dalla Carta costituzionale", ha detto il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Una dichiarazione che ha toccato il cuore della moglie del manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. "Ringrazio il senatore @matteorenzi per avere chiesto pubblicamente di accelerare i tempi della costituzione della commissione d’inchiesta su David – scrive sul profilo Facebook Antonella Tognazzi – e per aver spiegato quanto la ricerca della verità sia un dovere cui la Camera dei deputati non può e non deve sottrarsi. Da donna che vuole continuare a credere nelle Istituzioni, sono certa che questa richiesta è talmente condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento che nessuna di queste avrà difficoltà a dichiararlo pubblicamente e ad essere consequenziale. Così come sono certa che il Presidente della Camera saprà risolvere l’empasse in cui la Commissione è finita".