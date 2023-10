Reincarnazione e karma. La lezione di Giuliano Falciani

2Dall’antichità ad oggi, possiamo affermare che molti popoli della Terra, hanno creduto alla reincarnazione e all’effetto del cosiddetto karma. Giuliano Falciani tratterà in modo approfondito il tema nella conferenza di oggi alle 20.30 presso la sala Anmig e Fondazione in via Cesare Maccari 1. Giuliano Falciani è autore di libri e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita dopo la vita, i viaggi astrali, la realtà angelica.