Regole molto più rigide nella lotta alle zanzare

La lotta contro le zanzare e il rischio di malattie anche gravi che possono trasmettere non si fa solo con le disinfestazioni, ma anche con il senso di responsabilità dei cittadini. E’ questo il senso dell’ordinanza del sindaco di Colle che impone a residenti e gestori di proprietà private i comportamenti da tenere dal 15 aprile al 30 novembre, circa la tenuta di raccolte di acqua (contenirori per l’irrigazione, ma anche semplici secchi e sottovasi) che devono essere svuotate e pulite almeno una volta a settimana, per eliminare eventuali focolai di larve. L’inosservanza comporta una sanzione di 103 euro.