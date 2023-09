Regno Unito e Italia insieme a Pontignano

"Quest’anno ci troviamo a Pontignano forti di un memorandum d’intesa da poco firmato tra i nostri premier a Londra e dal recente incontro degli stessi Rishi Sunak e Giorgia Meloni al summit G20 in India. La folta rappresentanza ministeriale, da entrambi i governi, testimonia la condivisione tra Italia e Regno Unito delle nostre priorità: dalle sfide poste dagli sviluppi tecnologici all’immigrazione, dall’economia alla sicurezza", così l’ambasciatore britannico in Italia Lord Llewellyn ha annunciato il XXXI Convegno di Pontignano, il più importante appuntamento nell’agenda anglo-italiana, organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council con l’Università di Siena e il St. Antony’s College di Oxford.

Il bilaterale si apre oggi in Rettorato e andrà avanti fino a sabato alla Certosa di Pontignano: presieduto da Carlo Calenda e David Willetts, l’edizione è dedicata a come ‘Adattarsi ai cambiamenti tecnologici’, dunque intelligenza artificiale, ma anche economia, immigrazione.

L’apertura dei lavori oggi in Rettorato è affidata al vicepremier britannico Oliver Dowden (foto). Durante la tre giorni interverranno poi la ministra britannica per Business e commercio Kemi Badenoch, il viceministro al Tesoro John Glen, il viceministro italiano delle Imprese Valentino Valentini; poi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro britannico per l’Immigrazione Robert Jenrick e il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni. La giornata di sabato sarà dedicata alla cooperazione nello Spazio, con la presenza del ministro per l’Innovazione e la Ricerca britannico George Freeman. All’ex ministro della Difesa Ben Wallace sarà conferito il Pontignano Award.