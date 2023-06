Regione Toscana, 500 milioni di euro per sostenere imprese e transizione digitale

Accompagnare gli investimenti per la transizione ecologica e digitale del sistema produttivo toscano, puntando su ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. Sono i cardini delle nuove misure cofinanziate dalla Regione ed inserite nel nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per dare sostegno alle imprese toscane. A disposizione della Toscana ci sono oltre 500 milioni di euro, quasi 100 in più rispetto alla programmazione precedente che ha consentito di attivare quasi 1,2 miliardi di investimenti. Secondo stime, col nuovo PR Fesr si arriverebbe ad attivarne oltre 2,7. Le azioni sono state presentate in Camera di Commercio alla presenza del Presidente della Provincia David Bussagli, dell’assessore regionale all’economia e turismo Leonardo Marras e del presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi.

"Si tratta – sottolinea David Bussagli – di misure destinate a dare un forte sostegno allo sviluppo e alla competitività delle nostre imprese. Siena ha tra le sue eccellenze settori quali ricerca e farmaceutico ma anche il terziario e grazie a queste misure che la regione toscana coordina, avremo un sensibile impulso per il nostro settore economico e la possibilità di stare sui mercati nazionali e internazionali generando valore".

"Le misure che si apriranno nelle prossime settimane saranno una grande spinta allo sviluppo– commenta Leonardo Marras –: per aumentare la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, per sviluppare innovazioni e nuove applicazioni delle tecnologie, per incrementare la ricerca. Sono certo che il territorio senese, con la sua varietà di imprese dalle piccole e medie aziende, alle realtà produttive di primo piano, saprà sfruttarle al meglio".

"Siamo felici di aver ospitato questo appuntamento, con gli enti locali e regionali, e con le categorie che poi saranno i mediatori e gli attuatori dei piani – aggiunge Massimo Guasconi -. Naturalmente c’è la necessità di modellarle e adattarle alle migliori esigenze dei territori".

Come sono ripartiti i 517 milioni di euro a disposizione delle imprese? Sono previste tre azioni a partire da 73 milioni al sostegno per l’acquisto di servizi innovativi per la transizione digitale. Al sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. andranno 240 milioni, più 22,8 milioni per la creazione e il consolidamento di start-up innovative. Due azioni per la crescita e la competitività: 50 milioni per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo e 132 milioni di aiuti per investimenti produttivi.