Regione, la maggioranza si divide Scaramelli: "Giani non sceglie da solo"

Primo aspetto: il presidente Giani non può decidere da solo, la maggioranza in Regione non si è mai confrontata sulla stazione MedioEtruria. Secondo aspetto: Siena deve avere l’ambizione di rivendicare la stazione per il suo territorio, alle Tre Berte (Montepulciano) come già previsto dal piano strutturale intercomunali delle amministrazioni della Valdichiana. A lanciare il sasso è Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, a Firenze alleato col Pd, a Siena a sostegno di Massimo Castagnini a fianco dell’attuale sindaco Luigi De Mossi.

Un dedalo all’apparenza inestricabile, quasi quanto i malconci destini ferroviari di Siena. Ma per Scaramelli ci sono alcuni punti fermi. "Giani – ha detto il leader senese di Italia Viva, a Siena confluita nella lista Destinazione Terzo Polo – non può indicare Rigutino a mezzo stampa, venga a confrontarsi in Regione prima. Sono pronto a presentare un documento in consiglio e sono sicuro che la proposta della sede aretina non avrebbe mai la maggioranza dei consensi. E trovo incredibile che il Pd senese non abbia commentato l’uscita di Giani".

Secondo obiettivo di Scaramelli, il centrodestra e il ministro Salvini: "Come si può pensare di fare la stazione dell’Alta velocità in mezzo a un campo a Creti-Farneta, solo per compiacere la presidente dell’Umbria?".

Resta allora l’ipotesi senese. Tramontata da tempo l’opzione Chiusi, ora si punta alle Tre Berte, come snodo dove si incrociano anche l’A1 e la linea del trasporto locale con Siena. "Arezzo ha l’autostrada, Perugia l’aeroporto, Siena deve avere la stazione MedioEtruria – afferma Scaramelli –. Dobbiamo chiedere alla Fondazione Mps di investire nella progettazione dell’opera: servono circa due milioni su un costo stimato di 22-25 milioni. Non bisogna trovare la soluzione mediana, ma la soluzione migliore".

Scaramelli poi ha criticato il governo per le sue "passerelle elettorali. I soldi per la Due Mari li ha messi il governo Renzi, i lavori li ha consegnati quello Draghi. Per Cassia e lotto zero Salvini ha ereditato la progettazione, ora trovi le risorse, le promesse non servono". E sulla fermata dell’Alta velocità a Chiusi, critica i sindaci Pd: "Sbagliato politicizzare da una sola pare la questione".

O.P.