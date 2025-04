Referendum abrogativo, nascono i comitati del "sì": "Stop ai licenziamenti illegittimi e al precariato"

In vista dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno è stato costituito il Comitato intercomunale per il SI’ di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni; a farne parte un lungo elenco di associazioni e partiti del territorio: oltre la Cgil, le tre Unioni Comunali del Partito Democratico di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni, il circolo Anpi Sarteano, il circolo Auser “Bosco di Giano” di Sarteano, i circoli Arci di Piazze e Sarteano e l’associazione Monte Cetona antifascista. A coordinare il comitato per il SI’ saranno Daniela Spiganti, componente della Segreteria provinciale della Cgil, e Luisella Brivio, Segretaria Generale della Filctem Cgil di Siena.

"E’ bene capire che i cinque referendum toccano la pelle viva dei lavoratori, – dice Daniela Spiganti – con lo stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, sicurezza sul lavoro, diritti di cittadinanza, sono questi i temi su cui gli italiani saranno chiamati a decidere tra poco più di un mese".

"L’obiettivo è arrivare al quorum del 50%, - le fa eco Luisella Brivio – difficile ma non impossibile. Il nostro compito sarà sensibilizzare i cittadini con iniziative pubbliche, ma anche in tutte le occasioni della quotidianità, sull’importanza della partecipazione al voto".

Anche a Montepulciano e Pienza si è costituito il Comitato dei due Comuni per la campagna referendaria. Cinque referendum per fermare le morti sul lavoro, per abolire i contratti precari, per impedire i licenziamenti illegittimi, per un equo risarcimento nei licenziamenti illegittimi, per dimezzare l’attesa per la cittadinanza. La formazione del Comitato – con Spi Cgil; Cgil; Anpi sezione di Montepulciano; Auser di Montepulciano, Abbadia di Montepulciano, Sant’Albino, Acquaviva di Montepulciano, Pienza; Circoli Arci di Valiano di Montepulciano e Acquaviva di Montepulciano; Collettivo Piranha; Pd di Montepulciano; Psi di Montepulciano - segna l’inizio, anche a Montepulciano e Pienza, della campagna referendaria per la quale sono stati raccolti più di 5 milioni di firme.